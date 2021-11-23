Ловрен – об автоголе Кудряшова: мог упасть из-за травмы, но повёл себя как честный парень

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился впечатлениями от победы своей национальной команды в решающем матче групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной России (1:0).

«Автогол Кудряшова? Я видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повел себя как честный парень.

Если бы мы перед матчем находились в положении сборной России и нам было бы достаточно ничьей, мы бы все равно не стали так играть. Когда ты действуешь настолько глубоко в обороне, то, скорее всего, хотя бы раз рано или поздно пропустишь. Карпин после матча сказал, что игроки должны были быть смелыми на поле, пытаться атаковать. Невозможно только защищаться все 90 минут, ты должен пробовать сам создавать моменты.

Слишком поздно пытаться начать атаковать, когда играть остается 10 минут. Скорее, это нужно делать в первые 10 минут встречи, а не в последние. Чтобы показать противнику — ты вышел на поле играть в футбол и собираешься создавать моменты, а не только обороняться. Сборная России не показала нам такого желания вплоть до последней десятиминутки. Но последнего отрезка было явно недостаточно», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».