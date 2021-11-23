«Торино» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

«Торино» одержал победу над «Удинезе» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче уже на 8-й минуте открыл хорватский полузащитник Йосип Брекало, ему ассистировал форвард Андреа Белотти. В начале второго тайма бразильский защитник Бремер с передачи хавбека Томмазо Побеги удвоил преимущество «Торино».

На 77-й минуте вышедший на замену форвард «Удинезе» Фернандо Форестьери отыграл один мяч, но уйти от поражения гости не сумели.

«Торино» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» имеет в активе 14 баллов и располагается на 15-й позиции.