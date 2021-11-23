Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча «Динамо» с «Баварией»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Все команды перед Лигой чемпионов испытали проблемы. «Бавария» — не исключение. «Аугсбург» сделал всё возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились и добились результата. Тактически они сыграли организованно и отдали все силы. Удача была на их стороне. Какая мотивация у игроков может быть? Они играют в Лиге чемпионов против мюнхенской «Баварии»… Этим всё сказано.

Важен не только фактор денег. Традиции, история команды, спортивная сила, имидж, давление от команды. Это все играет свою роль в матчах. Большим клубом всегда идет помощь, они привилегированны. Уровень игроков растет по мере развития клуба. Много факторов, которые важны. И деньги в том числе, но не самый важный фактор. Игроки не могут играть плохо, когда выступают в сильном клубе. Я просил игроков не выигрывать «Баварию», а выходить с высокоподнятой головой на поле», приводит слова Football.ua.

Матч пятого тура между «Динамо» и «Баварией» состоится в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» во вторник, 23 ноября, начало – 20:45 мск. В матче второго тура «Бавария» разгромила «Динамо» со счетом 5:0.