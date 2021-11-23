Де Лигт: в Лиге чемпионов у «Ювентуса» больше пространства для контратак, чем в Серии А

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от матча с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт сегодня, 23 ноября, в Лондоне.

«Здорово играть такие матчи, будет интересно встретиться с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Мы должны быть солидными, потому что у них есть козыри, они опасны в контратаках. Мы должны соблюдать спокойствие и хорошо работать с мячом. Это тяжёлая игра.

Победа в Лиге чемпионов — наша мечта, нужно отдать все силы и прогрессировать от игры к игре.

Матчи в Лиге чемпионов отличаются от матчей в Италии. Наверное, у нас больше пространства для контратак, у нас есть быстрые игроки вроде Кьезы и Мораты. В Серии А у нас нет столько пространства против маленьких клубов, нужно искать другие возможности забить, и это то, над чем нам нужно работать», — цитирует голландца Football Italia.