Альба — о матче с «Бенфикой»: это финал, «Барса» уверена в себе
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«Мы уверены в себе. Это финал. Мы хотим победить, как и в любой другой игре. Команда мотивирована. В Португалии у нас было много моментов, но мы их не использовали. Должны помнить об их контратаках, мы хорошо знаем «Бенфику», знаем, что это будет трудный матч. Мы должны воспользоваться преимуществом домашнего стадиона с нашими болельщиками и победить», — приводит слова Альбы официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче в Лиссабоне «Бенфика» разгромила «Барселону» со счётом 3:0.
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