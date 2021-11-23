Альба — о матче с «Бенфикой»: это финал, «Барса» уверена в себе

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Мы уверены в себе. Это финал. Мы хотим победить, как и в любой другой игре. Команда мотивирована. В Португалии у нас было много моментов, но мы их не использовали. Должны помнить об их контратаках, мы хорошо знаем «Бенфику», знаем, что это будет трудный матч. Мы должны воспользоваться преимуществом домашнего стадиона с нашими болельщиками и победить», — приводит слова Альбы официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче в Лиссабоне «Бенфика» разгромила «Барселону» со счётом 3:0.