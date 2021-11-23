Ибрагимович: в «Манчестер Юнайтед» слишком много говорят о прошлом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, ныне выступающий за «Милан», поделился мыслями о кризисе в английском клубе.

Несколько дней назад «МЮ» уволил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера из-за неудовлетворительных результатов.

«Я получил отличный опыт в Англии. «Манчестер Юнайтед» — потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.



Проблемы «МЮ»? Они слишком много говорят о своём прошлом. Когда я перешёл туда, сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою собственную историю». Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, либо же пойти в больницу и прочистить голову», — сказал Ибрагимович в интервью изданию The Guardian.