Ибрагимович: в «Манчестер Юнайтед» слишком много говорят о прошлом
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, ныне выступающий за «Милан», поделился мыслями о кризисе в английском клубе.
Несколько дней назад «МЮ» уволил главного тренера Уле-Гуннара Сульшера из-за неудовлетворительных результатов.
«Я получил отличный опыт в Англии. «Манчестер Юнайтед» — потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.
Проблемы «МЮ»? Они слишком много говорят о своём прошлом. Когда я перешёл туда, сказал: «Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою собственную историю». Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, либо же пойти в больницу и прочистить голову», — сказал Ибрагимович в интервью изданию The Guardian.
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