Ибрагимович: утром у меня болело всё тело. Но я буду играть так долго, как смогу

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что мотивирует его продолжать игровую карьеру. В октябре шведскому футболисту исполнилось 40 лет.

«Этим утром у меня болело всё тело. Но пока у меня есть цели, пока у меня есть адреналин, я буду продолжать. Я знаю, что всё к лучшему. Я приезжаю туда, где надо работать, чтобы оставаться на вершине. И буду делать это так долго, как смогу.

Не хочу закончить карьеру и затем, через пару лет, снова встретиться с вами и сказать: «Я мог бы продолжить, потому что всё ещё чувствую себя хорошо». Лучше нормально уйти и сказать: «Я больше не могу этого делать». Но я всё ещё могу это делать, и я это делаю», — сказал Ибрагимович в интервью изданию The Guardian.