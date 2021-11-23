Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч Лиги Европы «Рапид» — «Вест Хэм»

УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Матч группы H «Рапид» — «Вест Хэм Юнайтед» обслужит бригада арбитров из России.

В роли главного арбитра выступит Сергей Иванов. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Владислав Безбородов. За VAR будут отвечать Виталий Мешков и его ассистент Владимир Москалёв.

Встреча австрийского «Рапида» и английского «Вест Хэма» состоится в четверг, 25 ноября, на стадионе «Альянц» в Вене (Австрия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

После четырёх сыгранных матчей «Рапид» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы, набрав три очка. «Вест Хэм» (10) – лидер квартета.