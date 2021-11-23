«Даже на одной ноге творил чудеса». Сильвестр назвал лучшего одноклубника в своей карьере

Бывший защитник «Интера», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Микаэль Сильвестр назвал игрока, которого считает самым сильным одноклубником в своей карьере.

«Мне легко ответить на этот вопрос. Роналдо, феномен. Настоящий Роналдо, бразильский. Меня поражало его исполнение, точность и изобретательность. Учитывая скорость Роналдо, остановить его было невозможно. Мне было приятно не только играть с ним в одной команде, но и противостоять ему. Он всегда что-то изобретал. Даже играя на одной ноге, он творил чудеса», — приводит слова Сильвестра L’Equipe.

Сильвестр играл с Роналдо в «Интере».

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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