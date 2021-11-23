Вилли Кабальеро назвал лучшего вратаря мира

Бывший голкипер «Челси» Вилли Кабальеро дал высокую оценку уровню игры вратаря синих Эдуарда Менди.

«Я уверен, что Эд Менди — лучший голкипер в мире. Он был лучшим в прошлом году, да и сейчас остаётся таковым. Когда он только перешёл в «Челси», я увидел на тренировке, что он очень одарён в плане мощи и скорости. Он так быстро ныряет за мячом. У Менди очень длинные руки, все голкиперы этого хотят. В каждой игре он спокоен. Менди прибавляет в игре ногами. Он приносит очки «Челси». Ему нравится выступать на таком уровне и не пропускать голы.

В прошлом году я сказал Менди: «Для меня ты лучший голкипер мира на данный момент, но тебе нужно оставаться на таком уровне и в следующих сезонах. Пока ты лишь в одном сезоне показал, на что способен». Но Эдуард и сейчас очень хорош», — приводит слова Кабальеро BBC.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдуард провёл 11 матчей и пропустил 4 гола.

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