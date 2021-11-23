«Просто отправьте Н'Голо Канте». Гари Линекер пошутил о новом проекте NASA
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию, что космическое агентство NASA запустит зонд к астероиду Диморф. Планируется, что космический корабль врежется в астероид для изменения его орбиты. Таким образом учёные хотят испытать технологии защиты Земли от возможного столкновения с космическим объектом в будущем.
Линекер в своём «твиттере» пошутил: «Просто отправьте Н'Голо Канте, чтобы он его перехватил».
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте провёл 8 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги и забил 2 гола. В турнирной таблице команда Томаса Тухеля занимает первое место.
Видео гола Канте в матче с «Лестер Сити»
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