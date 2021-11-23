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Каррера: «Спартак» способен обыграть «Наполи», надо провести матч без ошибок

Каррера: «Спартак» способен обыграть «Наполи», надо провести матч без ошибок
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Наполи» (24 ноября) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, что «Спартак» способен обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Особенно аккуратными надо быть в обороне, потому что атака у «Наполи» очень грозная, даже при потере ключевых игроков. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником.

Что касается шансов на выход из группы, то предстоящий матч будет самым важным для достижения этой цели: только при победе над «Наполи» они смогут этого достичь. Будет тяжело, но «Спартаку» нельзя терять очки», — цитирует Карреру Sport24.

На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.

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