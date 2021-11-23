Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением об игре мадридского «Реала»

«Месси и Роналду в одном списке с Марадоной, Пеле, Круиффом. Их показатели как у марсиан. Месси выиграл Кубок Америки, выступил очень хорошо. Бензема тоже претендент на «Золотой мяч». Не вижу явного претендента на награду, но это кто-то из них.

«Реалу» сейчас больше всего нужно время. От них за последнее время ушло много важных людей. Роналду, Варан, Рамос, Зидан. Теперь некому передавать свой опыт молодым игрокам. Что касается потенциальных трансферов, то Мбаппе более медийный, чем Холанд, но они оба топы», — цитирует Каннаваро Marca.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.