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Григорий Иванов: выгоднее играть без зрителей. Мы за каждый матч платим, а нам — нет

Григорий Иванов: выгоднее играть без зрителей. Мы за каждый матч платим, а нам — нет
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о болельщиках, которые посещают матчи команды.

«Клуб за всё платит, а нам никто не платит. Мы знаем, как зарабатываются деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому сожалению, нам два месяца не платят. Со следующего года должен быть новый ТВ-контракт. Если все сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет заработать около 400 миллионов. Это большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего сезона.

Далее – билеты. Их, понятно, нет. А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть без зрителей. Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим своих болельщиков», – цитирует Иванова «Областная газета».

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