Ибрагимович: каждый день, когда я просыпаюсь, у меня болит всё тело
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о развитии игровой карьеры после 40 лет.
«Нелегко играть после 40 лет. Каждый день, когда я просыпаюсь, у меня болит всё тело. Сегодня утром у меня болело абсолютно всё, но пока у меня есть цели, пока у меня есть адреналин, я продолжаю играть. Знаю, что иду к чему-то хорошему. Я иду туда, где мне нужно работать, чтобы оставаться на вершине. Буду продолжать выходить на поле так долго, как смогу. Я всё ещё могу играть. У меня нет проблем со страданиями. Для меня страдание — это как завтрак. Но многие люди не понимают страданий, потому что новому поколению мало что приходится делать. Я очень горжусь тем, что принадлежу к старому поколению», — цитирует футболиста The Guardian.
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