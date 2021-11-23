Аршавин: «Зениту» не хватает качества, чтобы претендовать на многое в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что топовый тренер не позволит «Зениту» добиться серьёзных успехов в Лиге чемпионов.

«Я думаю, Семак – топовый тренер. Он в России показывает более чем достойный результат. А в Лиге чемпионов «Зениту» было бы трудно с любым тренером. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом Лигу чемпионов? Я думаю, нет. Первое, что он сделал бы — это пошёл к руководству, сказал бы, сколько ему нужно денег и какие игроки. Тогда он бы гарантировал выполнение задачи. Сейчас «Зениту» не хватает качества для того, чтобы претендовать на многое в Лиге чемпионов», — цитирует Аршавина Sport24.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» после четырёх туров набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе Н, отставая от «Ювентуса» на 9 очков, а от «Челси» — на 6. Сегодня команда Сергея Семака в 5-м туре встретится в гостях с «Мальмё».