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Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над киевским «Динамо»

Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над киевским «Динамо»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвёл итоги матча с киевским «Динамо», в котором его команда одержала победу (2:1).

«Учитывая обстоятельства, кадровую ситуацию и тот факт, что Эрнандес также был заменён из-за травмы, я думаю, это была заслуженная победа. У нас были ситуации, когда нам не хватало последнего паса, нам не повезло с пропущенным голом. В целом всё было хорошо», — приводит слова Нагельсмана «твиттер» Bayern & Germany.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, победив во всех играх. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.

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