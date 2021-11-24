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«Зенит» в меньшинстве вырвал ничью у «Мальмё» и пробился в евровесну

«Зенит» в меньшинстве вырвал ничью у «Мальмё» и пробился в евровесну
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Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1.

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Рикс – 28'   1:1 Ракицкий – 90+2' (пен)
Удаления: нет / Чистяков – 86'

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Мальмё» Сёрен Рикс на 28-й минуте. Ему ассистировал Велько Бирманчевич. На 53-й минуте матча форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не забил пенальти, пробив сильным ударом прямо во вратаря. На 62-й минуте VAR не засчитал мяч Дзюбы с игры. На 86-й минуте был удалён защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков за вторую жёлтую карточку. На 92-й минуте счёт сравнял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).

Таким образом, «Зенит» добился права выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

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