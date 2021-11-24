«Челси» разгромил «Ювентус» со счётом 4:0, оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов

В ночь с 23 на 24 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Челси» — «Ювентус». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился защитник Трево Чалоба, ему ассистировал Антонио Рюдигер.



На 55-й минуте Рис Джеймс удвоил преимущество синих. Через три минуты нападающий Каллум Хадсон-Одои довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Рубен Лофтус-Чик.

В добавленное ко второму тайму время гол забил нападающий Тимо Вернер.

Встречу обслуживала сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.



После пяти матчей «Челси» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. «Ювентус» (12) – на 2-м месте. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.