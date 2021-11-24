Болельщики «Мальмё» кричали «УЕФА — мафия!» по окончании встречи с «Зенитом» в ЛЧ

Вчера, во вторник, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1.

Сразу после окончания встречи болельщики шведского клуба зарядили кричалку: «УЕФА — мафия!», выразив недовольство двумя назначенными пенальти в ворота «Мальмё», один из которых был реализован в самой концовке встречи.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Мальмё» Сёрен Рикс на 28-й минуте. Ему ассистировал Велько Бирманчевич. На 53-й минуте матча форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не забил пенальти, пробив сильным ударом прямо во вратаря. На 62-й минуте VAR не засчитал мяч Дзюбы с игры. На 86-й минуте был удалён защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков за вторую жёлтую карточку. На 92-й минуте счёт сравнял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.