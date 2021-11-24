«Такой футбол нам не нужен — трусливый». Быстров — об игре «Зенита» с «Мальмё» в ЛЧ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров выразил мнение о качестве футбола, показанного подопечными Сергея Семака в выездном матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).
«Такой футбол нам не нужен — трусливый. Приехали опять к никакому «Мальмё» играть в пять защитников. Вышли — все на своей половине поля. Да чего вы там обороняетесь? Вы и так вышли в Лигу Европы. Даже ввосьмером «Зенит» не проиграет такому «Мальмё» в Швеции. Покажите красивый футбол. Почему мы этого не увидели? Не хотелось смотреть после первого тайма», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, после пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).
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