Ерохин рассказал о задаче футболистов «Зенита» на второй тайм матча с «Мальмё»

32-летний российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал о целях на второй тайм футболистов сине-бело-голубых в выездном матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«С какой задачей вышли на второй тайм? Естественно, команда проигрывала 0:1, нужно было чаще атаковать и помогать защитникам», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, первый мяч в игре забил полузащитник «Мальмё» Сёрен Рикс на 28-й минуте. Ему ассистировал Велько Бирманчевич. На 53-й минуте матча форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не забил пенальти, пробив сильным ударом прямо во вратаря. На 62-й минуте VAR не засчитал мяч Дзюбы с игры. На 86-й минуте был удалён защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков за вторую жёлтую карточку. На 92-й минуте счёт сравнял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.