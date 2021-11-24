«Это катастрофа». Чельстрём — о судействе в матче «Мальмё» — «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём прокомментировал работу судейской бригады во главе с Андрисом Трейманисом (Латвия) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Это катастрофа. Тело создано с руками. Нельзя избежать небольших движений рукой, играя в футбол. Футбол — контактный вид спорта. Это ужасно. Игрокам нужно разрешать пользоваться телом. Это в депрессию загоняет. Оставьте футбол в покое, VAR должен помогать», — приводит слова Чельстрёма Expressen.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.