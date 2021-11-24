«Новый год пришёл слишком рано». Главный тренер «Мальмё» — о пенальти в игре с «Зенитом»

Датский специалист Йон Даль Томассон, возглавляющий шведский «Мальмё, выразил мнение о судействе в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Новый год пришёл в Россию слишком рано», — передаёт слова Томассона корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).