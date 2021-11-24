Ловрен: таковы для «Зенита» реалии — быть на третьем месте

32-летний хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен выразил мнение об итоговом положении российского клуба в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов.

«Удовлетворён. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжёлая игра, но, полагаю, мы заслуживали в итоге этого набранного очка. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы», — приводит слова Ловрена пресс-служба УЕФА.

Напомним, после ничьей с «Мальмё» (1:1) сине-бело-голубые обеспечили себе евровесну, заняв третье место в группе. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).

В последнем туре «Зенит» примет на своём поле лондонский «Челси».