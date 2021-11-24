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Защитник «Мальмё» — о пенальти: почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы

Защитник «Мальмё» — о пенальти: почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы
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30-летний шведский защитник Эрик Ларссон, выступающий за «Мальмё», высказался о назначенном 11-метровом на форварде санкт-петербургского «Зенита» (1:1) Артёме Дзюбе в очном противостоянии команд в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы. Для назначения пенальти должно было быть больше силы. Иначе я не знаю, куда девать руки», — приводит слова Ларссона Expressen.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал защитник Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.

«Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря «Уходи от мяча», — просили Дзюбу перед пенальти. Он не послушал, а зря
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