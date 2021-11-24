Феноменальный гол Левандовски – в видеообзоре матча «Динамо Киева» с «Баварией»

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.
Счёт в матче после удара через себя на 14-й минуте открыл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На 42-й минуте Кингсли Коман укрепил преимущество гостей. Полузащитник киевлян Денис Гармаш на 70-й минуте забил последний гол, установив итоговый счёт в матче – 2:1.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором матча «Динамо Киев» — «Бавария»:
Команды выступают в группе Е. Клуб из Мюнхена возглавляет турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все игры. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.
Таким образом, «Динамо» лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубковых соревнований.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».
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