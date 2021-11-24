Арбитр Федотов прокомментировал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Мальмё»

Российский арбитр Игорь Федотов выразил мнение о работе судей в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» (1:1).
В ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым. Встречу обслуживала латвийская бригада во главе с Андрисом Трейманисом.
«В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно – вратарь не играл в мяч и сбил Вендела. Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику «Мальмё», то ошибки здесь тоже нет – надо было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в неё попал.
Не показали разлиновку офсайда у Дзюбы, когда он забил гол? Это Лига чемпионов. В Европе верят арбитрам, хотя офсайд если и был, то на тоненького. Нога была на одной линии, а плечо – вопрос. Тут вопрос важнее: у нас зрителей надо довести до того, чтобы они верили арбитрам. А в Европе им верят так. Если решили, что офсайд – значит, так и есть.
Удаление Чистякова по делу, но как-то долго он это делал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 ноября 2021
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