Аршавин: судья — молодец с точки зрения болельщика «Зенита». Он ошибся и подарил пенальти

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение о работе главного арбитра в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в которой санкт-петербургский клуб сыграл вничью со шведским «Мальмё» (1:1).
«Судья был на нашей стороне — это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья — молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита» он молодец. А с точки зрения футбола, честно, он ошибся и подарил пенальти», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.
- 24 ноября 2021
-
03:41
-
03:27
-
03:18
-
03:02
-
02:54
-
02:43
-
02:38
-
02:35
-
02:30
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40
-
01:34
-
01:29
-
01:26
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:48
-
00:38