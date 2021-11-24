Аршавин: судья — молодец с точки зрения болельщика «Зенита». Он ошибся и подарил пенальти

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение о работе главного арбитра в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в которой санкт-петербургский клуб сыграл вничью со шведским «Мальмё» (1:1).

«Судья был на нашей стороне — это хорошо. Дзюба отыграл, но это очень легковесный пенальти, не футбольный. Судья — молодчина. С точки зрения болельщика «Зенита» он молодец. А с точки зрения футбола, честно, он ошибся и подарил пенальти», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.