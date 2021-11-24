С кем «Зенит» сыграет в стыковых матчах Лиги Европы? Все потенциальные соперники

«Зенит», накануне гарантировавший себе третье место в группе Лиги чемпионов, пробился в раунд стыковых матчей Лиги Европы за право сыграть в 1/8 финала второго по значимости еврокубка. Список потенциальных соперников сине-голубых на этой стадии насчитывает 25 клубов. Он сократится после игр группового этапа Лиги Европы, которые состоятся 24 и 25 ноября.
В раунде стыковых матчей Лиги Европы встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов. Стыковые игры пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьёвка состоится 13 декабря и начнётся в 15:30 мск.
Потенциальными соперниками «Зенита» на этой стадии соревнований являются: «Спарта» Прага, «Рейнджерс», «Брённбю», «Монако», «Реал Сосьедад», ПСВ, «Наполи», «Легия», «Лестер», «Айнтрахт Ф», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Галатасарай», «Лацио», «Марсель», «Брага», «Црвена Звезда», «Мидтьюлланн», «Байер», «Бетис», «Селтик», «Вест Хэм», «Динамо» Загреб, «Генк» и «Рапид».
- 24 ноября 2021
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