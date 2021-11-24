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Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»

Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»
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Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне по делу о клевете в книге «Люди Путина», сообщает Mirror.

Абрамович весной подал в британский суд на издателя книги «Люди Путина», в которой рассказывается в том числе история покупки «Челси». В ней автор книги Кэтрин Белтон утверждает, что сделка по приобретению футбольного клуба была совершена по указанию президента России Владимира Путина.

Высокий суд Лондона признал клеветническим утверждение о том, что Абрамович купил «Челси» по указанию Путина, чтобы получить влияние на Западе.

Напомним, кроме Абрамовича, претензии к книге «Люди Путина» возникли у бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Шалвы Чигиринского и «Роснефти». Летом этого года издательство HarperCollins сообщило, что удалит из книги отсылки к связям Авена и Фридмана с КГБ.

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