Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»

Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне по делу о клевете в книге «Люди Путина», сообщает Mirror.
Абрамович весной подал в британский суд на издателя книги «Люди Путина», в которой рассказывается в том числе история покупки «Челси». В ней автор книги Кэтрин Белтон утверждает, что сделка по приобретению футбольного клуба была совершена по указанию президента России Владимира Путина.
Высокий суд Лондона признал клеветническим утверждение о том, что Абрамович купил «Челси» по указанию Путина, чтобы получить влияние на Западе.
Напомним, кроме Абрамовича, претензии к книге «Люди Путина» возникли у бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Шалвы Чигиринского и «Роснефти». Летом этого года издательство HarperCollins сообщило, что удалит из книги отсылки к связям Авена и Фридмана с КГБ.
- 24 ноября 2021
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