3 британских СМИ извинились за слова о связи Абрамовича с благосостоянием Владимира Путина

Владелец «Челси» Роман Абрамович добился опровержения некоторых сведений, опубликованных в британских СМИ, сообщает официальный сайт синих.



Газета The Times 30 января писала о том, что Абрамовича лишили британского гражданства. Также упоминались связи владельца «Челси» с руководством Российской Федерации. В частности, издание утверждало, что Абрамович купил яхту для президента России Владимира Путина. Газета признала, что все эти сведения были ошибочными, и извинилась перед Абрамовичем.



Издание The Independent в статье от 6 февраля сообщало о связи Романа Абрамовича с незаконным доходом Владимира Путина, ссылаясь на личное мнение оппозиционного политика Алексея Навального, потребовавшего включить владельца «Челси» в список россиян, против которых, по его мнению, Великобритании и странам Евросоюза следует ввести санкции. Издание признало, что Абрамович не связан с финансовым благосостоянием президента Российской Федерации, и принесло извинения.



Газета Daily Mail 30 января в своей статье беспочвенно обвинила Романа Абрамовича в тех же вещах, что и The Times. Руководство Daily Mail также признало ошибки в статьях и принесла извинения.



Все три издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он направит на борьбу с расизмом и дискриминацией.

Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»