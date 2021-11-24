Уткин: «Зенит» должен все матчи играть дома. Революционная, но очень логичная мера

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением об итогах встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между шведским «Мальмё» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).



«Вот после матча «Зенит» — «Мальмё» только и разговоров, что нужны какие-то серьёзные перемены. Ну, потому что на выезде ну прямо ничего порой не получается. Вот и Семак это признаёт. Даже у Ракицкого, который обычно молчит, такие мысли. И тут многие наивные или злонамеренные люди затевают разговоры о смене тренера…



Что сказать? Недалёкие люди. На наших глазах в последнее время произошло несколько знаковых тренерских перестановок. И что мы видим? Что меняется, о чём немедленно сообщают новостные порталы?



Джеррард пришёл в «Астон Виллу» и отменил кетчуп. Конте пришёл в «Тоттенхэм» и отменил сливочное масло. Про Карпина в сборной мы помним; отмена сахара уже набила оскомину, как если бы речь шла не о сладком, а о распоследней кислятине. Кстати, Каррик из самолёта вчера велел теперь на базе «МЮ» всё готовить только на тюленьем жиру (ловите эксклюзив)!



Ну и что это? Это просто полумеры. «Зенит» может позволить себе, конечно, любую диету, включая шашлычки из колибри и комариные брови в сметане, но ведь не идёт на это. Во-первых, потому что это смешно. А во-вторых, Сергей Семак давно уже сам не ест ничего роскошнее гречневой каши с гуакамоле. И ему это, как видим, а) не помогает и б) ставит по определению выше и Конте с маслом, и Джеррарда с кетчупом.



Есть простая, на первый взгляд, революционная, но очень логичная мера. «Зенит» должен все матчи играть дома. На прекрасной, уютной «Конфорке», что под бакланами. Ну какое «Мальмё»? Где это? Что это? Мы спокойно всё «Мальмё» привезём на паромчике, пусть хоть на нормальный стадион сходят. Потом, у нас на стадионе тепло. Поле выезжает под солнечные лучи… Это особенно, кстати, трогательно для Санкт-Петербурга, который солнечным городом считают лишь некоторые жители Гатчины и Ораниенбаума, но вы просто не знаете о планах, по которым поле сможет выезжать всё дальше и дальше, вплоть до Краснодарского края. Не всё сразу.



Итак, играть все матчи на «Газпром Арене». Это отличная идея. Потому что «Челси» и «Ювентусу» и иже с ними всё равно, где обыгрывать «Зенит». Но вот это вот всё от «Мальмё» до Тулы и далее — ну на кой нам ездить к вам? У нас определённо лучше. Картинка телевизионная — лучше. У нас даже птицы на поле не гадят, мы от них крышу закрываем! Да и спонсор Лиги чемпионов тоже ведь не «Икея», к слову…



Решайте. Иногда самое правильное не замечают именно потому, что лежит на поверхности. Надо подверстать это к промо «Конфорки» как арены финала Лиги чемпионов. На лучшем стадионе Европы все чувствуют себя как дома! Уф», — написал Уткин в своём телеграм-канале.