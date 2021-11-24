Бердыев — о Вагнере: настоящий пример для подражания

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Курбан Бердыев оценил выступление нападающего Вагнера Лава.
«Позволю себе небольшое отступление. Я хочу поблагодарить Вагнера за его вклад в «Кайрат». Его присутствие является определяющим в золотых медалях чемпионата. Я говорил, что это лучший легионер России за всю историю. Очень сложно быть лучшим бомбардиром на протяжении многих лет.
Такие игроки радуют болельщиков, и это настоящий пример для подражания молодым. Это стимул играть долго и на высоком уровне. Вагнер ниже определённого уровня не опускается ни в играх, ни в тренировках. У него очень мощная генетика, и он может играть ещё два или три года. Что касается вопроса, то первый тайм в Базеле был ошеломляющий «удар-гол, удар-гол». Во втором тайме мы играли активнее и за счёт этого удалось выровнять игру. «Базель» — это клуб для Лиги чемпионов. Мне нравится их атакующая игра. Против них очень сложно действовать», — цитирует Бердыева пресс-служба клуба.
- 24 ноября 2021
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