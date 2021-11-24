Агент Марко Трабукки: игроки «Наполи» на три головы выше футболистов «Спартака»

Футбольный агент Марко Трабукки оценил разницу в классе между московским «Спартаком» и неаполитанским «Наполи».
«Результаты выступления в чемпионате являются реальным отражением уровня «Спартака». Я даже не знаю, каким прилагательным описать положение «Спартака» — он находится всего в 5 очках от зоны вылета. То, что произошло в Неаполе, удивило всех, сам «Спартак» — в первую очередь. Погодные условия могут повлиять на ход встречи. Считаю, что Спаллетти, для которого матч со «Спартаком» сродни дерби, захочет выиграть этот матч. В «Спартаке» же все уже ждут нового тренера, которым будет итальянец, то есть Паоло Ваноли. Опасны ли Промес и Игнатов для «Наполи»? Да, но если мы посмотрим на индивидуальности, то игроки «Наполи» на три головы выше футболистов «Спартака», — цитирует Трабукки Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Marte.
- 24 ноября 2021
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