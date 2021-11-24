Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Марко Трабукки: игроки «Наполи» на три головы выше футболистов «Спартака»

Агент Марко Трабукки: игроки «Наполи» на три головы выше футболистов «Спартака»
Комментарии

Футбольный агент Марко Трабукки оценил разницу в классе между московским «Спартаком» и неаполитанским «Наполи».

«Результаты выступления в чемпионате являются реальным отражением уровня «Спартака». Я даже не знаю, каким прилагательным описать положение «Спартака» — он находится всего в 5 очках от зоны вылета. То, что произошло в Неаполе, удивило всех, сам «Спартак» — в первую очередь. Погодные условия могут повлиять на ход встречи. Считаю, что Спаллетти, для которого матч со «Спартаком» сродни дерби, захочет выиграть этот матч. В «Спартаке» же все уже ждут нового тренера, которым будет итальянец, то есть Паоло Ваноли. Опасны ли Промес и Игнатов для «Наполи»? Да, но если мы посмотрим на индивидуальности, то игроки «Наполи» на три головы выше футболистов «Спартака», — цитирует Трабукки Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Marte.

Новость по теме
Романцев: желаю Витории остаться в «Спартаке» подольше, надо остановиться на одном тренере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021