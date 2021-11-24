Первый тренер Соболева: в такой форме Саша обязан быть в сборной на стыковые матчи

Александр Горбунов, первый тренер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, дал комментарий по поводу формы форварда после его дубля в ворота «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«Саша ещё несколько матчей назад вернулся на свой высокий уровень. Просто не забивал. Сейчас вот смог. Молодец! Очень рад за Соболева и команду. Я давно говорил, что пользы сборной он принесёт не меньше, чем Смолов и Заболотный. Он может и забить, и придержать, и по характеру не хуже. Тренерский штаб явно был на матче. Карпин же с ним не работал ещё, надо вызывать. Если он будет в марте в такой же форме, то он обязан быть в сборной в марте на стыковых матчах. Главное, чтобы в клубе всё было спокойно. Да и Умяров может быть в сборной», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 ноября 2021
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