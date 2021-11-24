Спаллетти: «Спартак» хорошо закрылся в штрафной и добился результата

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:2).
«Конечно, трудно давать оценку игрокам. Мы пропустили быстрый гол, и он изменил ход игры. Мы совершали много потерь в первом тайме, хотя и старались, а потом пропустили второй – это всё усложнило. После перерыва мы стали играть лучше и спокойнее, но «Спартак» хорошо закрылся в своей штрафной и добился результата.
В матче с «Интером» мы тоже пропустили первыми и не отыгрались в итоге? Очень надеюсь, что к «Лацио» у нас вернутся игроки. Я не сильно переживаю, когда игра идёт – а сегодня было так. Мои решения дали результат – у нас было много моментов и подходов. Нам надо было просто быть внимательнее в начале. Хотели сыграть в атакующий футбол, забрать мяч, но в начале этого не получилось», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».
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