Спаллетти: погода не сыграла роли — мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил разницу в классе между московским «Спартаком» и своей командой. Красно-белые сегодня обыграли неаполитанцев со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Наполи» провёл хороший матч, реакция на трудности по ходу матча была хорошей. Мы не хотим искать отговорок, хотели победить, играя в наш футбол. «Наполи» выше классом «Спартака», но их воля побила класс? Они сыграли как должны. Мы тоже сыграли как хотели. Поздравляю «Спартак» с победой, мы же постараемся победить в следующих играх.
Что касается погоды, она не сыграла роли – у нас было всё, чтобы сыграть хорошо. Мы проиграли, потому что «Спартак» был лучше. Судейство? Я получил жёлтую, когда игрок «Спартака» три минуты уходил – я попросил судью его поторопить. В целом о судействе не мне судить. Россия – мой второй дом, дочь Матильда родилась здесь, я рад приехать сюда и всегда с теплотой вспоминаю период жизни здесь», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 24 ноября 2021
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