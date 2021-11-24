Руслан Литвинов: не знаю, уходит ли Витория
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча с «Наполи», который завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
«Главное продолжить так же в Российской Премьер-Лиге. Я сам пока не понимаю, почему мы так по-разному играем. Хочется это исправить. Во втором тайме было тяжело. Понимали, что 2:0, отдали инициативу. После пропущенного поняли, что лучше в прессинг. Не знаю, уходит ли Витория. Но виду он не подаёт, мы даже не обсуждаем. Селихов — молодец, благодарен ему. В раздевалке благодарили, поздравили. Спаллетти? Не обращал внимания. Все там были недовольны чем-то. Главное, что выиграли», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Новость по темеРуй Витория прокомментировал победу в матче с «Наполи»
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