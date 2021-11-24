Руй Витория прокомментировал победу в матче с «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Конечно, я доволен результатом, потому что выиграть у такого состава «Наполи» непросто. И также доволен, что мы отлично сыграли тактически. Мы выстроили отличную линию защиты по центру, не давали сопернику много играть внутри поля и отлично развивали наши моменты.
Мы знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, чтобы быстро идти в контратаку. У нас была хорошая схема. Мы хорошо сыграли против отличной команды, одной из лучших в Европе. Что касается расстановки, уже в прошлом матче футболисты привыкли к такой игре — линии с четырьмя защитниками. Поэтому у них было очень чёткое чувство тактики», — сказал Витория в эфире «Матч Премьер».
Лучшие мемы о победе «Спартака» над «Наполи» — в телеграм-канале «Чемпионата».
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