«Он соврал». Руй Витория отреагировал на слова Спаллетти, который отказался жать ему руку

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, который отказался жать ему руку после матча. По словам итальянца, Витория не поприветствовал его перед игрой.

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучанно. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, встреча «Спартака» и «Наполи» завершилась победой москвичей со счётом 2:1.