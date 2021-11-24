Соболев: рад, что «Спартак» пропустил гол. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).



«Эмоции потрясающие, потому что два раза обыграть «Наполи» — это достойно. Прошу прощения за речь — брекеты поставил. Эмоции только положительные. В принципе, неважно, «Наполи» бы сегодня был или другая команда, — нам нужна была победа. Я рад, что мы её одержали.



В первом тайме забили два быстрых гола и, наверное, чуть нокаутировали «Наполи». Но во втором тайме вышли, понятно, что счёт — 2:0, и была некая боязнь пропустить быстрый гол. Я рад, что пропустили. Лучше бы не пропустили, но рад, что пропустили. На 64-й минуте. Эмоционально тяжело, когда ты 2:1 ведёшь, могут забить. Но я рад, что мы выстояли эту победу. Но игра, конечно, была максимально тяжёлая.



В Варшаве тоже будет очень тяжело. Там проиграл «Лестер», «Наполи» сначала проигрывал 0:1. Там очень тяжёлая игра будет. Единственное, чем я огорчён в сегодняшнем матче, — это тем, что мне дали жёлтую карточку и я пропускаю матч в Варшаве», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».