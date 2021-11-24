Дмитрий Комбаров: сегодня была спартаковская погода, для итальянцев холодновато

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.

«Я ожидал, что сегодня «Спартак» выиграет. В Лиге Европы красно-белые много забивают. Да и сегодня была спартаковская погода. Для итальянцев сегодня было холодновато. Но я не могу сказать, что перед игрой «Наполи» был явным фаворитом. Руй Витория? Не хочу комментировать. «Спартак» сам должен разбираться в своих проблемах», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).