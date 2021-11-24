Кафельников — о победе «Спартака»: команда подарила праздник, который бывает редко
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы над «Наполи» (2:1).
«Всё внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужной для команды, для тренера и болельщиков. «Спартак» в чемпионате России и в Лиге Европы — это две разные команды. Даже несмотря на то, что уровень игроков, может, не соответствует нашим желаниям — я доволен тем, что ребята показали. Команда сегодня подарила праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко. Добавить тут больше нечего. Это победа всей команды. Лучший игрок — это наш вратарь Саша Селихов. Он делал героические вещи», — цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».
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