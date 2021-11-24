Ачерби: нужно быть осторожными и навязывать свою игру, чтобы увезти 3 очка из Москвы

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Локомотивом».

«Мы смотрели на статистику. Многие команды проводят по 50-70 матчей за год. Безусловно, часто футболисты устают, им не хватает отдыха. С начала октября, например, мы играем через 2 дня на третий, плюс некоторые успевают ездить и в сборную. Поэтому с календарём всё сложно. Я хочу учиться, развиваться, чтобы показывать топ-уровень, доказывать, кто я есть на самом деле. А завтра очень важная игра. Поэтому мы абсолютно точно должны увезти три очка.

Да, у нас действительно очень сложные игры: «Галатасарай», «Марсель». Тем более сейчас мы должны ехать в Россию. Это тяжёлый перелёт. У «Локомотива» подобралась очень хорошая, организованная команда с хорошим тренером. Тем более они играют дома. Перед нами стоит сложная задача. Поэтому мы должны быть осторожными, сильными, организованными, а также навязывать свою игру, чтобы выиграть и увезти из Москвы заветные три очка!» — цитирует Ачерби «Спорт-экспресс».