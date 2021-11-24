Марко Ройс установил рекорд по числу игр за дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Боруссии» Д Марко Ройс вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». Для него это уже 55-й матч в составе «шмелей». Это рекорд клуба.

Ранее Марко делил первую строчку по этому показателю с Лукашем Пищеком, который провел 54 игры за «Боруссию» в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня в другом матче квартета «Аякс» одержал волевую победу в выездной игре с «Бешикташем».

Матч между «Спортингом» и «Боруссией» проходит на стадионе Жозе Алваладе. После четырёх туров команды имеют в своём активе по 6 очков и делят вторую строчку группы C. Турнирную таблицу возглавляет амстердамский «Аякс» (15). Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и идёт на последнем месте.