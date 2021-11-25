«Это был матч Селихова». Романцев назвал лучшего игрока «Спартака» во встрече с «Наполи»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев назвал лучшего игрока красно-белых в матче с «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырёх моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнёры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжёлую травму, он вернулся в строй и сегодня у «Спартака» есть надёжный голкипер.

Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это — главное!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».