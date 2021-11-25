«Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» в рамках Лиги чемпионов
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Сегодня, 25 ноября, завершился матч Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и дортмундской «Боруссией». Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу португальцев.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник лиссабонцев Педру Гонсалвеш. Через 9 минут Гонсалвеш оформил дубль. В качестве ассистента выступил Пабло Сарабия. На 81-й минуте Педро Порро довёл счёт до разгромного – 3:0. Немцы отыграли один гол в концовке. Дониэлл Мален отличился после передачи Марко Ройса.
После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (6) и «Спортинг» (9).
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