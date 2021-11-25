Почеттино: учитывая обстоятельства начала сезона, приятно выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

У «Манчестер Сити» было большое владение мячом? Нет, владение было 55 на 45, это было не так уж важно. Большое владение — это когда 70 на 30. Паники не было. Они были лучше нас в первом тайе. Когда вы видите количество допущенных нами ошибок, это говорит о правде в первом тайме. Между двумя командами есть реальная разница. Мы начали вторую половину лучше. У нас был шанс, чтобы быть впереди, чтобы открыть счет. Пришлось внести некоторые изменения после того, как соперник сравнял счёт. Было сложно, и команда почувствовала это. В итоге мы пропустили второй гол. Мы будем особенно помнить второй тайм, это то, что мы хотели увидеть. Я очень доволен всеми игроками. Учитывая обстоятельства начала сезона, приятно выйти в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Почеттино Goal.

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, набрал 12 очков и досрочно гарантировал себе первое место в группе.