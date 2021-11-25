Кто сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. 11 команд уже известны

Завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. Перед заключительными матчами уже 11 команд обеспечили выход в плей-офф. На данный момент в 1/8 финала вышли четыре английских клуба, два итальянских и по одному из Франции, Нидерландов, Португалии, Испании и Германии.

Группа А

«ПСЖ» (Франция)

Парижане проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:2), но всё равно вышли в плей-офф за тур до конца. «ПСЖ» набрал восемь очков в пяти матчах и стал недосягаемым для «Лейпцига» и «Брюгге». У команды Почеттино дважды возникли проблемы в группе: не обыграли бельгийский клуб (1:1) и немецкий (2:2).

«Манчестер Сити» (Англия)

«Сити» взял реванш у «ПСЖ» за поражение в гостях и занял первое место. Англичане неплохо сыграли на групповом этапе и готовятся вновь пойти за титулом, в шаге от которого они были в мае.

Группа В

«Ливерпуль» (Англия)

У «мерсисайдцев» не возникло трудностей в довольно непростой группе с «Порту», «Миланом» и «Атлетико». Перед заключительным туром «Ливерпуль» выиграл все пять матчей и в Италии постарается зацепиться за шестую победу. За последние 5 розыгрышей английский клуб дважды доходил до финала – в 2018-м уступил «Реалу», а в 2019 году взял титул.

Группа С

«Аякс» (Нидерланды)

Голландцы во многом должны быть обязаны лёгкой группе – «Спортинг», «Боруссия» Д, «Бешикташ». «Аякс» набрал 15 очков после пяти матчей и вышел в плей-офф с первого места. Неожиданным результатом были две встречи с «Боруссией». «Аякс» оказался сильнее немецкой команды дома (4:0) и на выезде (3:1). Смогут голландцы быть такой же силой в плей-офф? И будет ли так эффективен Халлер, забивший девять голов в пяти матчах?

«Спортинг» (Португалия)

«Спортинг» удивил! Португальский клуб взял реванш дома в матче с «Боруссией» (3:1) и прошёл в плей-офф Лиги чемпионов. Среди действующих участников 1/8 финала «Спортинг» – команда с самым дешёвым составом. У них девять очков после пяти туров.

Группа D

«Реал» (Испания)

«Реал» неожиданно проиграл первый матч в группе «Шерифу» (1:2), но взял реванш в гостях (3:0). В остальных играх испанский клуб проблем избежал, выиграл все матчи и перед последним туром занимает первое место. Стоит отметить, что в «Реал» вернулся Анчелотти, с которым «Королевский клуб» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.

«Интер» (Италия)

У «Интера» 10 очков после пяти туров. В заключительном матче группового этапа итальянский клуб встретится с «Реалом», с которым поспорит за первое место в таблице. Последний раз «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.

Группа Е

«Бавария» (Германия)

На групповом этапе у «Баварии» нет соперников. Они выиграли пять матчей из пяти, забив 19 голов и пропустив только три. Левандовски наколотил девять мячей и вместе с Халлером лидирует в гонке бомбардиров. Последний матч на групповом этапе мюнхенцы проведут с «Барселоной»: если они обыграют сине-гранатовых, а «Бенфика» одолеет киевское «Динамо», то команда Хави вылетит в плей-офф Лиги Европы.

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

Если бы не было у «красных дьяволов» Роналду, то, вероятно, англичане не прошли бы в плей-офф ЛЧ. Португалец забил 6 голов из 10 и принёс команде пять очков. «Манчестер Юнайтед» обеспечил выход в 1/8 финала за тур до конца группового этапа. Последний раз «дьяволы» играли в плей-офф в сезоне-2018/2019. Тогда они дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух встреч «Барселоне» (0:1, 0:3).

Группа Н

«Челси» (Англия)

Лондонцы без проблем преодолели групповой этап, одержав четыре победы. «Челси» проиграл только в гостях «Ювентусу» (0:1), но взял реванш дома – 4:0. Нынешний победитель ЛЧ имеет все шансы, чтобы защитить титул. Последний раз такое удавалось «Реалу» в 2017 и 2018 годах.

«Ювентус» (Италия)

Туринцы выиграли четыре матча из пяти и проиграли лишь раз «Челси». «Ювентус», как и «Челси», без проблем прошёл групповой раунд во многом благодаря неравному уровню соперников. «Зенит» и «Мальмё» ничего не противопоставили двум европейским грандам. Примечательно, что туринский клуб в 2015 и 2017 годах доходил до финала Лиги чемпионов под руководством Аллегри.

Какие команды ещё могут попасть в плей-офф?

В группе B за второе место борются «Порту», «Милан» и «Атлетико». В заключительном туре «Ливерпуль» сыграет с «Миланом», а «Порту» – с «Атлетико». Наибольшие шансы на выход имеет португальский клуб.

В группе E за второе место борются «Барселона» и «Бенфика». Сине-гранатовым нужно побеждать в Германии, так как португальцы, скорее всего, возьмут три очка в матче с киевским «Динамо».

В группе F вторую путёвку в плей-офф получит «Вильярреал» или «Аталанта». Они сойдутся в очной встрече и решат, кто из них будет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

А вот в группе G ничего не ясно. Шансов на выход из группы не потеряла ни одна из команд.